Сибіга: Україна шукає можливості допомогти жителям ТОТ, зокрема, Олешок

Міністр закликав партнерів втрутитися, аби люди могли отримати доступ до їжі, ліків і безпечно евакуюватися.

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Фото: Скріншот з відео з дрона 34 ОБрМП, Суспільне

Україна шукає всі можливі шляхи для доставки продуктів харчування людям на тимчасово окупованих територіях, зокрема за допомогою безпілотників.

Проте російські військові збивають дрони з харчами та конфіскують гуманітарну допомогу, призначену для мирних жителів, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Очільник МЗС підкреслив, що ситуація в Олешках демонструє справжнє ставлення окупантів до цивільного населення. Попри ризики та обстріли, українська сторона продовжуватиме шукати способи підтримки своїх громадян.

Сибіга зазначив, що доставка гуманітарних вантажів не повинна відбуватися під вогнем. Він закликав міжнародні організації втрутитися, аби забезпечити безперешкодний доступ до Олешок, гарантувати людям отримання їжі та ліків, а також створити безпечні умови для їхньої евакуації.