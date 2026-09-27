Сибіга: Україна шукає можливості допомогти жителям ТОТ, зокрема, Олешок

Україна шукає всі можливі шляхи для доставки продуктів харчування людям на тимчасово окупованих територіях, зокрема за допомогою безпілотників.
Проте російські військові збивають дрони з харчами та конфіскують гуманітарну допомогу, призначену для мирних жителів, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Очільник МЗС підкреслив, що ситуація в Олешках демонструє справжнє ставлення окупантів до цивільного населення. Попри ризики та обстріли, українська сторона продовжуватиме шукати способи підтримки своїх громадян.
Сибіга зазначив, що доставка гуманітарних вантажів не повинна відбуватися під вогнем. Він закликав міжнародні організації втрутитися, аби забезпечити безперешкодний доступ до Олешок, гарантувати людям отримання їжі та ліків, а також створити безпечні умови для їхньої евакуації.
- Очільник Херсонщини Олександр Прокудін повідомляв, що в окупованих Олешках російські військові відбирають гуманітарну допомогу та затримують місцевих жителів, які намагаються її отримати. Людей затримують та жорстоко б'ють.
- З березня українські військові спільно з підрозділом 11-ї бригади НГУ та бійцями 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен" системно доставляють продовольство через Дніпро за допомогою дронів.
- Нещодавно вдалося провести одну з найбільших таких операцій. Щоправда, російські військові намагаються зірвати доставку допомоги. За його словами, окупанти збивають безпілотники з провізією, відбирають або перепродують їжу, призначену для дітей та літніх людей.