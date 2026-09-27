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Українські морпіхи зачистили 5 км² території на Покровському напрямку

Вдалося взяти в полон двох ворогів.

Українські морпіхи зачистили 5 км² території на Покровському напрямку
робота бійців 40-ї окремої бригади морської піхоти
Фото: пресслужба 40-ї окремої бригади морської піхоти

Бійці 40-ї окремої бригади морської піхоти провели успішну операцію під назвою «Аудит» із виявлення та зачистки сил противника на Донбасі, звільнивши територію площею 5 км².

Як повідомила пресслужба бригади, під час вибивання окупантів із укриттів військовослужбовці взяли в полон двох росіян, а решту виявленої живої сили ліквідували.

Просування й інфільтрацію ворожих груп на цій ділянці Покровського напрямку зупинили спільними зусиллями окремої роти снайперів, окремої розвідувальної роти і першого батальйону морської піхоти 40 ОБрМП.

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