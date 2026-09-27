Спецпредставник Папи Римського їде до Москви

За його словами, головне завдання - сприяти поверненню українських дітей, обміну військовополоненими.

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Глава Конференції італійських єпископів кардинал Маттео Дзуппі, який виконує обов'язки спецпосланця Папи Римського Лева XIV, їде до Москви.

Візит триватиме з 28 по 30 вересня, пише DW.

За словами кардинала, у російській столиці він планує провести низку зустрічей із представниками влади. Ця поїздка є продовженням гуманітарної місії, яку започаткував Папа Франциск і пізніше підтвердив новий понтифік Лев XIV.

Дзуппі підкреслив, що його головне завдання — сприяти поверненню українських дітей, обміну військовополоненими та вирішенню цивільних проблем, які виникли через війну.