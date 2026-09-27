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Спецпредставник Папи Римського їде до Москви

За його словами, головне завдання - сприяти поверненню українських дітей, обміну військовополоненими.

Спецпредставник Папи Римського їде до Москви
Кардинал Маттео Дзуппі
Фото: synod.ugcc.ua

Глава Конференції італійських єпископів кардинал Маттео Дзуппі, який виконує обов'язки спецпосланця Папи Римського Лева XIV, їде до Москви. 

Візит триватиме з 28 по 30 вересня, пише DW

За словами кардинала, у російській столиці він планує провести низку зустрічей із представниками влади. Ця поїздка є продовженням гуманітарної місії, яку започаткував Папа Франциск і пізніше підтвердив новий понтифік Лев XIV.

Дзуппі підкреслив, що його головне завдання — сприяти поверненню українських дітей, обміну військовополоненими та вирішенню цивільних проблем, які виникли через війну.

  • Папа Франциск призначив Дзуппі спецпредставником з питань мирного врегулювання в Україні ще у травні 2023 року. Відтоді кардинал вже двічі відвідував Москву — у червні 2023 року та у жовтні 2024 року. 
  • Крім того, у серпні до столиці РФ приїздив глава дипломатії Ватикану архієпископ Пол Річард Галлахер, де переговорював із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та представниками РПЦ.
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