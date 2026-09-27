Росіяни вдарили по ринку у Софіївській Борщагівці на Київщині, є жертви (оновлено)

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наслідки атаки на Софіївську Борщагівку, 27 вересня 2026 року

Увечері 27 вересня росіяни атакували Софіївську Борщагівку на Київщині.

Про це повідомила Київська облпрокуратура.

Ударний дрон влучив по території ринку.

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«Внаслідок атаки загинув один чоловік, близько 10 людей отримали поранення. На місці працюють правоохоронці та відповідні екстрені служби», - додали у прокуратурі.

Оновлено. Згодом виконувач обов'язків гоови сільради заявив про двох загиблих.

Керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про трьох постраждалих.

Крім того, у Бориспільському районі, у Щасливому, пошкоджено легковий автомобіль. А у Білоцерківському - зерносховище та багатоповерхівку, додав очільник Київщини.