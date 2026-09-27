Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по ринку у Софіївській Борщагівці на Київщині, є жертви (оновлено)

Тако є поранені.

Росіяни вдарили по ринку у Софіївській Борщагівці на Київщині, є жертви (оновлено)
наслідки атаки на Софіївську Борщагівку, 27 вересня 2026 року
Фото: Київська облпрокуратура

Увечері 27 вересня росіяни атакували Софіївську Борщагівку на Київщині.

Про це повідомила Київська облпрокуратура.

Ударний дрон влучив по території ринку. 

Реклама

«Внаслідок атаки загинув один чоловік, близько 10 людей отримали поранення. На місці працюють правоохоронці та відповідні екстрені служби», - додали у прокуратурі.

Оновлено. Згодом виконувач обов'язків гоови сільради заявив про двох загиблих.

Керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про трьох постраждалих.

Крім того, у Бориспільському районі, у Щасливому, пошкоджено легковий автомобіль. А у Білоцерківському - зерносховище та багатоповерхівку, додав очільник Київщини.

  • Того ж дня в області через ворожі обстріли теж загинула людина. На місцях влучань спалахнули пожежі.
  • За минулу добу на Київщині через атаки РФ пошкоджено 16 об'єктів цивільної інфраструктури. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies