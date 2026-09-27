Головне за неділю, 27 вересня: майже 200 боєзіткнень, удар КАБами по Сумах, дроновий терор Києва

Бойові дії на Донеччині, 197 бойових зіткнень, ворожі обстріли, пошкодження головного офісу "Київстар", ситуація в Олешках. Яким запам’ятається 1677-й день повномасштабної війни.

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Наслідки атаки на Софіївську Борщагівку, 27 вересня 2026 року

Увечері 27 вересня росіяни атакували Софіївську Борщагівку на Київщині. Ударний дрон влучив по території ринку, повідомила Київська облпрокуратура.

«Унаслідок атаки загинув один чоловік, близько 10 людей отримали поранення. На місці працюють правоохоронці та відповідні екстрені служби», - додали у прокуратурі.

Згодом виконувач обов'язків голови сільради заявив про двох загиблих.

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Керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про трьох постраждалих.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 27 вересня на фронті від початку доби відбулося 197 бойових зіткнень.

Найбільше атак росіян зафіксували на Костянтинівському, Покровському і Гуляйпільському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 27 вересня – в новині.

Російські військові вдарили по Сумах керованим авіабомбами. Внаслідок атаки загинули літня жінка та 16-річна дівчина, повідомив голова ОВА Олег Григоров.

Григоров зазначив, що ворог атакував місто трьома КАБами.

"Один з ударів – поблизу будівлі центру підтримки сімей та дітей. Будівля пошкоджена. На момент удару відвідувачів там не було. Ще п’ятеро людей постраждали, серед них одна дитина. Усім надають необхідну медичну допомогу", - повідомив голова ОВА.

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Російський реактивний дрон влучив у житловий будинок у Дарницькому районі Києва, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Після удару в будинку почалася пожежа, яка охопила квартири вище від місця влучання. Пожежу, що сталася на рівні 5-го та 9-го поверхів, ліквідували. Постраждалій жінці медики надали допомогу на місці.

У Києві внаслідок чергового ворожого удару загинув чоловік. Через влучання ворожого БпЛА загорілася будівля СТО. За іншою адресою сталось влучання в нежитлову будівлю.

Станом на 21:33 було відомо, що загальна кількість потерпілих у місті за 27 вересня сягнула 9 осіб. Шістьох поранених медики госпіталізували, серед них - дитина.

Унаслідок атаки пошкоджено будівлю головного офісу "Київстар", повідомили Суспільному в пресслужбі компанії. Усі працівники перебувають в безпеці. У компанії нараз оцінюють наслідки атаки та координують необхідні подальші дії.

Україна шукає всі можливі шляхи для доставки продуктів харчування людям на тимчасово окупованих територіях, зокрема за допомогою безпілотників.

Проте російські військові збивають дрони з харчами та конфіскують гуманітарну допомогу, призначену для мирних жителів, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Очільник МЗС підкреслив, що ситуація в Олешках демонструє справжнє ставлення окупантів до цивільного населення. Попри ризики та обстріли, українська сторона продовжуватиме шукати способи підтримки своїх громадян.

Сибіга зазначив, що доставка гуманітарних вантажів не повинна відбуватися під вогнем. Він закликав міжнародні організації втрутитися, аби забезпечити безперешкодний доступ до Олешок, гарантувати людям отримання їжі та ліків, а також створити безпечні умови для їхньої евакуації.

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