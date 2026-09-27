Росія знову атакувала Київ ударними дронами, є поранені (оновлення)

Увечері 27 вересня Росія вкотре запустила ударні дрони.
Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у Подільському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння травʼяного настилу. Також тут вибуховою хвилею пошкоджені вікна в кількох будинках. БпЛА впав неподалік на відкритій території.
У Дарницькому зафіксували падіння уламків на відкритій території біля одного з магазинів.
У Дніпровському уламки впали теж на відкритій території. Попередньо, є постраждалі, додав Кличко. Також є падіння уламків на двоповерхову нежитлову будівлю. Там сталося загоряння.
На місця обстрілів виїхали екстрені служби.
КМВА повідомила про двох потерпілих у Дніпровському районі.
Згодом Кличко заявив, що за 27 вересня загальна кількість потерпілих у Києві від обстрілів зросла до 9 осіб, серед них - дитина.
Опісля стало відомо, що у Подільському районі було падіння уламків БпЛА на покрівлю офісної будівлі.
- Того ж дня у місті внаслідок чергового ворожого удару загинув чоловік. Через влучання ворожого БпЛА загорілася будівля СТО. За іншою адресою сталось влучання в нежитлову будівлю.