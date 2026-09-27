Росія знову атакувала Київ ударними дронами, є поранені (оновлення)

У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на відкритій території.

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Увечері 27 вересня Росія вкотре запустила ударні дрони.

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у Подільському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння травʼяного настилу. Також тут вибуховою хвилею пошкоджені вікна в кількох будинках. БпЛА впав неподалік на відкритій території.

У Дарницькому зафіксували падіння уламків на відкритій території біля одного з магазинів.

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У Дніпровському уламки впали теж на відкритій території. Попередньо, є постраждалі, додав Кличко. Також є падіння уламків на двоповерхову нежитлову будівлю. Там сталося загоряння.

На місця обстрілів виїхали екстрені служби.

КМВА повідомила про двох потерпілих у Дніпровському районі.

Згодом Кличко заявив, що за 27 вересня загальна кількість потерпілих у Києві від обстрілів зросла до 9 осіб, серед них - дитина.

Опісля стало відомо, що у Подільському районі було падіння уламків БпЛА на покрівлю офісної будівлі.