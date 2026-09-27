Корецький: Україна підготувалася до цієї зими краще, ніж торік

Наша держава звернулася до партнерів із проханням залучити їхні служби з надзвичайних ситуацій, рятувальників разом із технікою та фахівцями в разі потреби.

Україна зустрічає прийдешню зиму із вищим рівнем підготовки, ніж минулого року.

Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький в інтерв’ю для телемарафону «Єдині новини».

Глава уряду зазначив, що розроблені «Плани стійкості» були дуже амбітними, і це дозволило суттєво зміцнити енергосистему навіть за умов їх часткового виконання. За його словами, військові адміністрації, очільники громад, державні компанії і міністерства виконали великий обсяг роботи.

«Цього року збудовано більше генеруючих потужностей. Більше критичних об’єктів забезпечено додатковим резервним живленням. Є більше захисту критичних елементів інфраструктури. Є більше резерву обладнання, запасних частин, більше ремонтних бригад і техніки», - зазначив Корецький.

Водночас прем'єр наголосив, що ворог також удосконалює свої засоби ураження, зокрема використовує реактивні дрони-камікадзе і накопичує балістичні й крилаті ракети для зимових атак. Через це зима буде складною.

Корецький додав, що Україна вже звернулася до європейських партнерів із проханням залучити їхні служби з надзвичайних ситуацій, рятувальників разом із технікою та фахівцями для подолання можливих наслідків обстрілів.