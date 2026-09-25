Держпродспоживслужба: Українцям повернуть майже 93 млн грн через переплату за комунпослуги

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Майже дев’ять із десяти перевірок у сфері житлово-комунальних послуг виявили порушення законодавства про ціни та ціноутворення.

За їхніми результатами надавачів послуг зобов'язали перерахувати платежі й повернути споживачам 92,67 млн грн, повідомила Держпродспоживслужба.

Такі дані - за вісім місяців цього року. Загалом фахівці відомства провели 140 позапланових перевірок щодо правильності формування, встановлення та застосування тарифів на комуналку. Порушення виявили у 88,6% випадків.

Заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор зазначив, що у разі сумнівів щодо обґрунтованості зростання тарифів споживачі можуть подавати звернення про порушення своїх прав. За наявності підстав фахівці проведуть перевірку.

Наразі порушникам видали приписи, застосували адміністративно-господарські санкції, а винних посадовців притягнули до адміністративної відповідальності.

Станом на кінець серпня споживачам уже фактично повернули 636,8 тис. грн. Виконання інших рішень наразі триває.