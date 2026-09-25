Від початку року платники податків сплатили майже 129 млрд гривень.

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Надходження військового збору в Україні зросли майже на 25%. 128,96 млрд грн сплатили платники податків до бюджету за січень – серпень 2026 року. Тоді як минулого року надходження становили 103,3 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Військовий збір сплатили понад 2 млн платників.

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Найбільші суми надійшли до бюджетів за місцем сплати у:

- Києві – 42,5 млрд грн;

- Дніпропетровській області – 13,6 млрд грн;

- Львівській області – 10,6 млрд грн;

- Харківській області – 8,1 млрд гривень.

Самозайняті особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на період проходження служби.