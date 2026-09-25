Надходження військового збору в Україні зросли майже на 25%. 128,96 млрд грн сплатили платники податків до бюджету за січень – серпень 2026 року. Тоді як минулого року надходження становили 103,3 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
Військовий збір сплатили понад 2 млн платників.
Найбільші суми надійшли до бюджетів за місцем сплати у:
- Києві – 42,5 млрд грн;
- Дніпропетровській області – 13,6 млрд грн;
- Львівській області – 10,6 млрд грн;
- Харківській області – 8,1 млрд гривень.
Самозайняті особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на період проходження служби.
- У серпні до спецфонду держбюджету надійшло майже 16,8 млрд гривень військового збору.