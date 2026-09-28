Вночі сили ППО знешкодили 112 російських дронів

Всього Росія запустила 165 безпілотників. Близько половини з них були реактивними.

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У ніч на 28 вересня, починаючи із 18:00 вчорашнього дня, російська армія запустила по Україні 165 безпілотників. ППО знешкодила 112 із них. Є влучання та падіння уламків.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Там розповіли, що противник атакував 165 ударними БпЛА типу Shahed (79 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово у Росії, ТОТ Донецької та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:00, протиповітряна оборона збила та подавила 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння уламків у семи місцях.

Фото: Повітярні сили

Станом на ранок атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.