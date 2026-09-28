Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі сили ППО знешкодили 112 російських дронів

Всього Росія запустила 165 безпілотників. Близько половини з них були реактивними.

Вночі сили ППО знешкодили 112 російських дронів
Зенітна система Bofors L70
Фото: Сухопутні війська ЗС України

У ніч на 28 вересня, починаючи із 18:00 вчорашнього дня, російська армія запустила по Україні 165 безпілотників. ППО знешкодила 112 із них. Є влучання та падіння уламків.

Про це повідомили у Повітряних силах

Там розповіли, що противник атакував 165 ударними БпЛА типу Shahed (79 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово у Росії, ТОТ Донецької та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Реклама

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:00, протиповітряна оборона збила та подавила 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння уламків у семи місцях. 

Фото: Повітярні сили

Станом на ранок атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies