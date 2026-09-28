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Мадяр: 95 % зусиль СБС зараз зосереджені на фронті, лише 5 % – на діпстрайках

Безпілотники частково замінили піхоту і деякі види озброєння. 

Мадяр: 95 % зусиль СБС зараз зосереджені на фронті, лише 5 % – на діпстрайках
Мадяр
Фото: скриншот

Безпілотники наразі уражають 85 % цілей на полі бою. Основна кампанія, зокрема з застосуванням дронів, відбувається саме на тактичному рівні, повідомив в інтерв'ю The Telegraph командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді.

Це ті відтинки фронту, де ворог намагається просуватися. 95 % зусиль СБС спрямовані саме на тактичний рівень смуги фронту, і лише решта – на удари вглибину.

«Глибинні удари мають перша за все на меті перенос війни на територію країни-окупанта. Адже всі попередні війни Росія таким чином вела, що її цивільне населення не відчувало дотичності до війни», – сказав Бровді.

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Цього року ситуація змінилася. Глибинні операції фактично знищили поняття наявності безпечного тилу в усій європейській частині Росії.

Завдання таких ударів: вплив на фінансування війни, на виробництво зброї і на морально-психологічний стан ворога. Мадяр вважає, що психологічний бар'єр подолано успішно. 

«Країна без флоту зупиняє тіньовий флот противника, котрий є основним джерелом здобутків грошей для війни», – підкреслив він.

Командувач СБС вважає, що те, що цього року з'явилася примарна перспектива діалогу про енергетичне перемир'я – це здобутки українських пілотів.

«Ми справді сьогодні спроможні виконувати надскладні завдання. І коли стоїть питання про стимулювання сторони противника до діалогу в такий силовий спосіб – наша задача забезпечити сильну переговорну позицію політикам, які зараз працюють над врегулюванням і припиненням, хоча б частковим, вогню», – зазначив Роберт Бровді. 

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