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На Сумщині РФ вбила двох людей, і поранила вісьмох

Російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 21 населеному пункту у 13 територіальних громадах області. 

На Сумщині РФ вбила двох людей, і поранила вісьмох
Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція

У Сумській області через російські атаки загинули двоє людей, і ще вісім поранені, зокрема дитина. осійські війська здійснили понад 70 обстрілів по 21 населеному пункту у 13 територіальних громадах області. 

Про це повідомили у ОВА

У Сумській громаді внаслідок удару КАБів загинули 80-річна жінка та 16-річна дівчина. Поранення отримав 66-річний чоловік, травмовано 54-річну жінку та 51-річного чоловіка, постраждали жінки 54, 41, 27 років та 12-річна дівчина. Дрон поранив 72-річну жінку. Також до медичного закладу звернулася 25-річна жінка, яка отримала травми 26 вересня внаслідок удару КАБу у Сумській громаді.

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Протягом доби, з ранку 27 вересня до ранку 28 вересня 2026 року, російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 21 населеному пункту у 13 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки на Сумщині

Під ударами ворога були населені пункти Сумської, Миропільської, Юнаківської, Краснопільської, Білопільської,

Хотінської, Глухівської, Шалигинської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Есманьської, Новослобідської, Великописарівської громад.

Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.

Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки на Сумщині

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У Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирні та приватний будинки, нежитлову будівлю, гаражні приміщення, легкові автомобілі, вантажівки.

У Глухівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, багатоквартирний будинок, нежитлові будівлі.

У Середино-Будській громаді зруйновано житлові будинки, пошкоджено приватне домоволодіння;.

У Зноб-Новгородській громаді зруйновано житлові будинки, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. 

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