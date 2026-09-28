У Запорізькій області є загибла людина та поранені через атаки РФ

Упродовж доби одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району.
Як розповів співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, упродовж доби окупанти завдали 712 ударів по 54 населених пунктах.
Війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів по Комишувасі, Малокатеринівці, Новомиколаївці, Павлівському, Матвіївці, Дружелюбівці, Новоіванівському, Таврійському, Михайло-Лукашевому, Юліївці, Тернівці, Оріхову, Микільському, Вільнянську, Омельнику, Преображенці та Сонячному.
520 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Червонодніпровку, Григорівку, Річне, Веселянку, Новояковлівку, Запасне, Магдалинівку, Нове Запоріжжя, Новотаврійське, Уділенське, Гасанівку, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя та Рибне.
Зафіксовано 3 обстріли із РСЗВ по Запоріжжю, Запасному та Новоандріївці.
169 артилерійських ударів прийшлися по Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Запорожцю, Веселянці, Запасному, Новояковлівці, Магдалинівці, Степногірську, Плавнях, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Копанях, Долинці, Рівному, Воздвижівці, Косівцевому, Новому Запоріжжю та Рибному.
Надійшло 117 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.