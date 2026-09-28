У Запорізькій області є загибла людина та поранені через атаки РФ

Надійшло 117 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

169 артилерійських ударів прийшлися по Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Запорожцю, Веселянці, Запасному, Новояковлівці, Магдалинівці, Степногірську, Плавнях, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Копанях, Долинці, Рівному, Воздвижівці, Косівцевому, Новому Запоріжжю та Рибному.

Зафіксовано 3 обстріли із РСЗВ по Запоріжжю, Запасному та Новоандріївці.

Війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів по Комишувасі, Малокатеринівці, Новомиколаївці, Павлівському, Матвіївці, Дружелюбівці, Новоіванівському, Таврійському, Михайло-Лукашевому, Юліївці, Тернівці, Оріхову, Микільському, Вільнянську, Омельнику, Преображенці та Сонячному.

Як розповів співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, упродовж доби окупанти завдали 712 ударів по 54 населених пунктах.

Упродовж доби одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району.

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