У ніч на 28 вересня російська армія вдарила по Київському та Салтівському районах Харкова. На світанку дрон атакував Шевченківський район. У Салтівському ворог влучив у багатоповерхівку. Станом на 08:26 відомо про 25 постраждалих.

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов та повідомили у ДСНС. За даними прокуратури, атака сталася близько 04:00. Правоохоронці встановлюють тип застосованого озброєння. За попередньою версією, це міг бути УМПБ-5.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки на Харків

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О 08:26 Синєгубов написав, що ще одна дитина постраждала внаслідок удару РФ по Салтівському району. Поранень зазнала 14-річна дівчинка, її госпіталізували. Раніше він писав, що госпіталізовані 12-річний та 8-річний хлопчики.

3-річна дівчинка, 9-річний хлопчик, 7-річна дівчинка, 10-річний хлопчик, 15-річна дівчина та 10-річний хлопчик отримали допомогу лікарів на місці.

Ворожий удар прийшовся в 2 поверх багатоквартирного будинку. Зафіксовано руйнування 2 та 3 поверхів. Із будинку надзвичайники врятували 32 людини.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки у Харкові

На місці працюють підрозділи ДСНС, бригади медиків, поліція.

В Шевченківському районі зафіксовано влучання в землю ворожого БпЛА.