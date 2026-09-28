РФ атакувала Херсонщину дронами, із артилерії та авіації. Поранені люди

Під обстрілами були 19 населених пунктів.

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Упродовж минулої доби російська армія атакувала 19 населених пунктів Херсонщини. РФ била дронами, із артилерії та авіації. Поранені двоє людей.

Про це йдеться у повідомленні начальника ОВА Олександра Прокудіна.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Приозерне, Антонівка, Станіслав, Інгулець, Микільське, Понятівка, Качкарівка, Комишани, Михайлівка, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Тягинка, Садове, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 2 приватних будинки. Також окупанти понівечили газопровід

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав начальник ОВА.