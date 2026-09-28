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СБУ викрила “сплячого” агента Росії у Херсоні, завербованого ще у 2022 році

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

СБУ викрила “сплячого” агента Росії у Херсоні, завербованого ще у 2022 році

Контррозвідка Служби безпеки затримала одного з найбільш законспірованих агентів Росії у Херсоні, йдеться у пресрелізі СБУ.

Ворог його завербував ще на початку повномасштабного вторгнення, але тримав у так званому “режимі очікування”. 

Ним виявився колишній авіатехнік армійської авіації ЗСУ, який у 2018 році звільнився зі служби, а під час окупації міста у 2022 році увійшов до агентурного апарату ФСБ.

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Після звільнення правобережжя ворог залишив свого поплічника в обласному центрі, де він тривалий час перебував у “сплячому” режимі.

Встановлено, що агент був настільки важливий для росіян, що перед втечею з портового міста вони включили його до підконтрольної громадської організації “Бойове братство” і вручили вогнепальну зброю. Згодом російська спецслужба “активувала” свого агента і доручила відстежувати розташування захисників Херсона, по яких РФ готувала удари керованими авіабомбами, дронами та реактивною артилерією.

Щоб виконати завдання, фігурант, використовуючи свої знання місцевості та військовий досвід, об’їжджав територію на власному авто і позначав оборонні об’єкти на топографічній карті.

Одночасно він фотографував потенційні “цілі” на камеру телефону для подальшого звіту для ФСБ. Співробітники СБУ викрили агента і затримали його “на гарячому”, коли він готувався передати розвіддані куратору від ФСБ після чергової вилазки.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами його роботи на ворога, “нагородну” рушницю від РФ та прокремлівську символіку.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Матеріали справи передано до суду.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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