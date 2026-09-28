Унаслідок атаки загинули семеро працівників, ще понад 20 людей постраждали. Ракети знищили десятки тисяч книжок, зокрема дитячу літературу, художні видання та шкільні підручники.

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Удар по друкарні “Фактор-Друк” у Харкові, 23 травня 2024 року

Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо чотирьох представників вищого військового командування Росії, яких обвинувачують в організації ракетного удару по друкарні “Фактор-Друк” у Харкові 23 травня 2024 року.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Того дня російські військові випустили по підприємству три ракети С-300 з території Бєлгородської області РФ. “Фактор-Друк” забезпечував друк продукції для більшості українських видавництв.

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Унаслідок атаки загинули семеро працівників, ще понад 20 людей постраждали. Ракети знищили десятки тисяч книжок, зокрема дитячу літературу, художні видання та шкільні підручники.

За даними слідства, обвинувачені ухвалювали рішення про удар по цивільному підприємству, планували його та забезпечували виконання бойового наказу.

Серед них:

начальник штабу – перший заступник командувача угруповання, який відповідав за стратегічне планування бойових операцій та віддав бойовий наказ;

начальник управління протиповітряної та протиракетної оборони, який забезпечив визначення параметрів і бойове застосування зенітно-ракетних комплексів;

начальник об’єднаного центру планування і координації вогневого ураження – заступник командувача з вогневого ураження, який відповідав за вибір цілі, планування удару та координацію дій підрозділів;

начальник розвідки – заступник начальника штабу з розвідки, який організував збір і передачу розвідувальної інформації щодо друкарні, достеменно знаючи про її цивільний характер.

Удар по друкарні “Фактор-Друк” у Харкові, 23 травня 2024 року

Бойовий наказ безпосередньо виконали військовослужбовці спеціальної тактичної ракетної групи № 3, сформованої зі складу 568-го зенітного ракетного полку Росії.

Зібрані докази дали змогу встановити обставини підготовки та здійснення атаки, визначити роль кожного з обвинувачених і передати справу на розгляд суду.

Усіх чотирьох обвинувачених оголошено в розшук. Їхні дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 438 КК України.

Документування злочину та аналіз доказів проводилися у взаємодії з міжнародними партнерами, зокрема Project Expedite Justice (PEJ), а також фахівцями міжвідомчої робочої групи при Офісі Генерального прокурора.