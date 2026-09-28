Зеленський: РФ атакувала критично важливу інфраструктуру на Вінниччині, Дніпровщині, Хмельниччині та Запоріжжі

Російська армія продовж ночі та ранку не припиняє атакувати Україну. Зокрема били по критично важливій інфраструктурі на Вінниччині, Дніпровщині, Хмельниччині та Запоріжжі. Є вбиті люди, зокрема іноземець. Десятки поранених.

Про це написав у телеграмі український президент Володимир Зеленський.

«Всю ніч і ранок Росія атакує наші регіони. У Харкові був жорстокий удар по багатоповерхівці, частково зруйновані другий та четвертий поверхи. Є пошкодження у Києві від атак дронами – житлові будинки, звʼязок, заправки. Розбили звичайне кафе, намагалися спалити продуктовий столичний ринок. В Одеській області вдарили по судну під прапором Палау. У Житомирській області пошкодили звичайний завод морозива. Були удари по житлових будинках на Сумщині, Рівненщині, Харківщині та Одещині. Атакували критично важливу інфраструктуру на Вінниччині, Дніпровщині, Хмельниччині та Запоріжжі. Всюди, де потрібно, працюють екстрені служби», – розповів глава держави.

Станом на ранок відомо про десятки поранених. Лише внаслідок удару по Харкову постраждали 28 людей, серед них дев’ятеро дітей. Є загиблі. На Київщині вбито двоє людей, один із них – громадянин Азербайджану.

«Дякую всім, хто не мовчить про те, що відбувається в Україні, і всім, хто готує конкретні пакети підтримки для нашої держави. Потрібні чіткі рішення. Засоби ППО, енергетична підтримка, допомога з покриттям бюджетних дефіцитів – це те, що сьогодні реально посилює Україну й допомагає нашим людям вистояти. Дякую всім, хто з Україною», – написав Зеленський.