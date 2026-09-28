У двох населених пунктах Броварського району зафіксували наслідки атаки РФ

Сьогодні, 28 вересня, російська армія атакувала Броварський район Київської області. Люди не постраждали, але є ушкодження.
Про це написав начальник ОВА Тимур Ткаченко.
«Внаслідок ворожої атаки фіксуємо наслідки у Броварському районі», – повідомив він.
В одному з населених пунктів району внаслідок атаки виникла пожежа на території складського об’єкта. На місці працюють рятувальники.
В іншому населеному пункті району на території підприємства пошкоджено приміщення для проживання працівників. Пожежу ліквідовано.
Загиблих і постраждалих немає.
- Упродовж минулої доби загинули троє мешканців області, ще восьмеро постраждали. Під ударом були виключно цивільні об’єкти.