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Через російські атаки є знеструмлення у восьми областях

Унаслідок негоди залишаються знеструмленими 11 населених пунктів на Сумщині та Полтавщині.

Через російські атаки є знеструмлення у восьми областях
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 28 вересня через російські атаки на енергетику є нові знеструмлення у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Київській та Одеській областях. 

Як зазначають в Укренерго, скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання і заживити всіх споживачів.

Через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково залишаються знеструмленими 11 населених пунктів у Сумській та Полтавській областях. Відновленням пошкоджених ліній електропередачі займаються ремонтні бригади обленерго.

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Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 28 вересня, станом на 09:30, воно було на тому ж рівні, що і в цей же час у пʼятницю. 

Вчора, 27 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,9% вищим, ніж максимум попередньої неділі.

В Укренерго радять, що активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Також просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години, із 17:00 до 22:00.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.

  • Російська армія продовж ночі та ранку не припиняла атакувати Україну. Зокрема били по критично важливій інфраструктурі на Вінниччині, Дніпровщині, Хмельниччині та Запоріжжі. Є вбиті люди, зокрема іноземець. Десятки поранених.
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