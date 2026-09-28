У ніч на 28 вересня російська армія вдарила по Київському та Салтівському районах Харкова. На світанку дрон атакував Шевченківський район. У Салтівському ворог влучив у багатоповерхівку. Станом на 10:57 було відомо про 35 постраждалих, із них щонайменше 10 – дітиН

Про наслідки повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов, мер міста Ігор Терехов та ДСНС. За даними прокуратури, атака сталася близько 04:00. Правоохоронці встановлюють тип застосованого озброєння. За попередньою версією, це міг бути УМПБ-5.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки на Харків

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Мер міста Ігор Терехов повідомив о 10-й, що у Салтівському районі 29 постраждалих, з них десятеро діти. Пошуково-рятувальні роботи закінчено - під завалами нікого не знайшли.

О 08:26 Синєгубов написав, що ще одна дитина постраждала внаслідок удару РФ по Салтівському району. Поранень зазнала 14-річна дівчинка, її госпіталізували. Раніше він писав, що госпіталізовані 12-річний та 8-річний хлопчики.

3-річна дівчинка, 9-річний хлопчик, 7-річна дівчинка, 10-річний хлопчик, 15-річна дівчина та 10-річний хлопчик отримали допомогу лікарів на місці.

Ворожий удар прийшовся в 2 поверх багатоквартирного будинку. Зафіксовано руйнування 2 та 3 поверхів. Із будинку надзвичайники врятували 32 людини.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки у Харкові

На місці працюють підрозділи ДСНС, бригади медиків, поліція.

В Шевченківському районі зафіксовано влучання в землю ворожого БпЛА.