Розвідка опублікувала інформацію про 14 фінустанов, які допомагають РФ обходити санкції

Для обходу санкцій РФ використовує цифрові валюти, транскордонні платіжні мережі та фінансова інфраструктура інших держав, які не долучилися до обмежень.

Українська розвідка спільно з Офісом президента та Нацбанком розширює розділ «Фінанси війни» на порталі War&Sanctions. ГУР оприлюднило інформацію про 14 банків, фінансових посередників і платіжних систем, які забезпечують росії можливість здійснювати міжнародні розрахунки в обхід санкцій.

Через масштабні санкції, запроваджені проти російського фінансового сектору, держава-агресор змушена шукати альтернативні канали для міжнародних платежів. Для цього використовуються цифрові валюти, транскордонні платіжні мережі та фінансова інфраструктура інших держав, які не долучилися до санкцій.

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Йдеться про:

Finzypay – платіжну та криптовалютну платформу, що здійснює конвертацію та перекази з використанням прив’язаного до рубля цифрового активу RubX, розробленого за участю держкорпорації «Ростех»;

«Азіатсько-Тихоокеанський банк» – фінансову установу, яка проводить транскордонні розрахунки із залученням китайської міжбанківської системи CIPS та казахстанського банку;

«Система-Крипто» — російський фінтех-сервіс, що входить до групи АФК «Система» пов’язаної з підсанкційним російським олігархом Владіміром Євтушенковим.

Для російського військово-промислового комплексу доступ до міжнародних платежів має особливе значення. Попри заяви про так зване імпортозаміщення, російський ВПК продовжує залежати від іноземної електронної компонентної бази, технологічного обладнання, сировини та інших критично важливих ресурсів.

Тому функціонування альтернативних фінансових каналів дозволяє агресору підтримувати необхідні міжнародні закупівлі та зберігати доступ до компонентів і технологій, потрібних для виробництва озброєння, наголошують у розвідці.

Перекриття подібних схем ускладнюватиме міжнародні розрахунки російського ВПК, послаблюватиме його ланцюги постачання та обмежуватиме можливості держави-агресора підтримувати свій військовий потенціал.

«Водночас санкційна політика щодо рф дає цивілізованому світу можливість напрацьовувати дієві механізми контролю та обмеження міжнародних фінансових розрахунків. У майбутньому такі інструменти можуть застосовуватися для протидії державам-агресорам та іншим недобросовісним учасникам міжнародної фінансової системи», – зазначили там.