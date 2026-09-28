Росія атакувала офіс в середмісті Дніпра (доповнено)

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Місто Дніпро зазнало ворожої атаки вранці 28 вересня. Удар припав на офісну будівлю в середмісті.

За попередніми даними, є поранені. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

«Ворог ударив по середмістю Дніпра. Зайнялася пожежа», – сказав він.