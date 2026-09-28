Росія атакувала офіс в середмісті Дніпра (доповнено)

Місто Дніпро зазнало ворожої атаки вранці 28 вересня. Удар припав на офісну будівлю в середмісті.
За попередніми даними, є поранені. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.
«Ворог ударив по середмістю Дніпра. Зайнялася пожежа», – сказав він.
На місці удару спалахнули пожежі.
Місто Дніпро зазнало ворожої атаки вранці 28 вересня. Удар припав на офісну будівлю в середмісті.
За попередніми даними, є поранені. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.
«Ворог ударив по середмістю Дніпра. Зайнялася пожежа», – сказав він.