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У Запоріжжі росіяни вдарили по підприємству Укрзалізниці, є поранені

Постраждали щонайменше 10 людей, троє з них дістали тяжкі поранення. 

У Запоріжжі росіяни вдарили по підприємству Укрзалізниці, є поранені
наслідки російської атаки (архівне фото)
Фото: Харківська ОВА

Росіяни атакували підприємство Укрзалізниці у Запоріжжі. Внаслідок удару постраждали щонайменше 10 людей, троє з них дістали тяжкі поранення. 

Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський. 

"Ворожий удар по нашому підприємству в Запоріжжі, яке попри все продовжувало працювати. Удар підступний, без фіксації повітряних загроз в системах. Маємо трьох досить тяжких поранених. Втім, як повідомляють лікарі, без критичного для життя", - написав він у фейсбуці.

Голова УЗ також зазначив, що ще понад 10 людей отримали легші травмування. Інформація уточнюється. 

  • Росія системно атакує залізничну інфраструктуру України. Повідомлялося, що кількість ударів зросла до понад 200 на місяць. Це неодноразово призводило до затримки потягів. Також повідомлялося, що внаслідок таких атак серед залізничників щонайменше 58 осіб загинули і понад 318 поранених.
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