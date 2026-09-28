У Запоріжжі росіяни вдарили по підприємству Укрзалізниці, є поранені

Постраждали щонайменше 10 людей, троє з них дістали тяжкі поранення.

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Росіяни атакували підприємство Укрзалізниці у Запоріжжі. Внаслідок удару постраждали щонайменше 10 людей, троє з них дістали тяжкі поранення.

Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський.

"Ворожий удар по нашому підприємству в Запоріжжі, яке попри все продовжувало працювати. Удар підступний, без фіксації повітряних загроз в системах. Маємо трьох досить тяжких поранених. Втім, як повідомляють лікарі, без критичного для життя", - написав він у фейсбуці.

Голова УЗ також зазначив, що ще понад 10 людей отримали легші травмування. Інформація уточнюється.