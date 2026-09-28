Унаслідок удару по складах біля Броварів на місці пожежі є незначне перевищення аміаку

За даними ОВА, загрози для населення немає, але аміак може викликати подразнення слизових оболонок.

Російська армія вдень 28 вересня атакувала складську будівлю в Броварському районі Київської області. У зоні пожежі зафіксували незначне перевищення аміаку (NH3). У місті Бровари перевищення не зафіксували, повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.

Він стверджує, що загрози життю і населенню немає. Втім, за такої концентрації може виникнути легке подразнення слизових оболонок носа чи першіння в горлі.

«Також у повітрі можуть відчуватися запах продуктів горіння, що також може спричиняти дискомфорт під час дихання. До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна та двері зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі та пити достатньо води», – сказав він.

Кондиціонери радять вимкнути.

«Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують увімкнути на максимальний режим. У разі погіршення стану здоров’я необхідно негайно звернутися до медичних закладів!» – зазначив очільник адміністрації.

Аміак – сполука, яку широко використовують у різних галузях промисловості. У серпні цього року витік аміаку стався внаслідок удару по Києву. Центр громадського здоров'я радив за перших ознак запаху в повітрі:

негайно залишити небезпечну територію, рухаючись перпендикулярно напрямку вітру

за можливості слід скористатися протигазом із фільтром марки КД. Якщо його немає, можна тимчасово захистити органи дихання ватно-марлевою пов'язкою або тканиною, змоченою 2% розчином лимонної чи оцтової кислоти або звичайною водою