Унаслідок удару по складах біля Броварів на місці пожежі є незначне перевищення аміаку

Російська армія вдень 28 вересня атакувала складську будівлю в Броварському районі Київської області. У зоні пожежі зафіксували незначне перевищення аміаку (NH3). У місті Бровари перевищення не зафіксували, повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.
Він стверджує, що загрози життю і населенню немає. Втім, за такої концентрації може виникнути легке подразнення слизових оболонок носа чи першіння в горлі.
«Також у повітрі можуть відчуватися запах продуктів горіння, що також може спричиняти дискомфорт під час дихання. До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна та двері зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі та пити достатньо води», – сказав він.
Кондиціонери радять вимкнути.
«Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують увімкнути на максимальний режим. У разі погіршення стану здоров’я необхідно негайно звернутися до медичних закладів!» – зазначив очільник адміністрації.
Аміак – сполука, яку широко використовують у різних галузях промисловості. У серпні цього року витік аміаку стався внаслідок удару по Києву. Центр громадського здоров'я радив за перших ознак запаху в повітрі:
- негайно залишити небезпечну територію, рухаючись перпендикулярно напрямку вітру
- за можливості слід скористатися протигазом із фільтром марки КД. Якщо його немає, можна тимчасово захистити органи дихання ватно-марлевою пов'язкою або тканиною, змоченою 2% розчином лимонної чи оцтової кислоти або звичайною водою
- людям, які перебувають у приміщенні, рекомендують щільно зачинити вікна, двері та вентиляційні отвори, а щілини закрити вологою тканиною
- допомогти евакуюватися дітям, людям похилого віку та особам з інвалідністю, уникати фізичних навантажень, пити більше теплої рідини та не зволікати зі зверненням до лікаря навіть у разі легких симптомів.