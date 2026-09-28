Головне за ніч та ранок понеділка, 28 вересня: атаки на Харків та Дніпро, майже 230 боєзіткнень, дроновий терор Києва і Київщини

Нічні повітряні атаки , 229 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли.

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Від початку доби 28 вересня внаслідок російського дронового терору в Києві поранені, за інформацією ДСНС, четверо людей.

15-річному хлопцю і дівчині допомогу надали на місці, а ще одну потерпілу, 17-річну дівчину, госпіталізували, повідомив міський голова Віталій Кличко.

У дописі рятувальників у Facebook зазначили, що в Подільському районі пошкоджено нежитлову будівлю. Спалахнула пожежа, ушкоджено покрівлю. Росіяни завдали повторного удару, внаслідок якого постраждав будинок по-сусідству. Там поранень дістали троє людей.

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Влучання та пожежі сталися в Оболонському, Голосіївському районі, Дарницькому районах. внаслідок падіння дрона виникло загоряння на відкритій території.

Росія цілодобово атакує місто реактивними дронами, збити які значно важче, ніж попередні версії БпЛА типу шахед. За вчора Росія поранила в українській столиці дев'ятьох людей, одну людину вбила. Ще двоє загинули в передмісті внаслідок удару по ринку «Столичний».

Росіяни не припиняють терор Київщини дронами. Загинули троє мешканців області, ще восьмеро постраждали. Як написав начальник ОВА Тимур Ткаченко, за останню добу під ударом були винятково цивільні об’єкти.

Загалом пошкоджено 21 цивільний об’єкт у 5 районах області.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 229 бойових зіткнень.

Найбільше боїв пройшло на Костянтинівському напрямку фронту - 25.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 20 атак.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

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Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу російська армія втратила ще 2090 солдатів, танк, 8 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 12 наземних роботизованих комплексів, 490 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн і 7 штук спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 531 060 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Третій армійський корпус звільнив Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновив контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою на Донеччині.

Як розповіли у телеграм-каналі корпусу, втрати противника склали 2000 живою силою, понад 250 росіян захоплені в полон.

«Так закінчився третій сезон «Вівальді», переломний для всієї операції», – йдеться у повідомленні. Там додали, що повернули ще 51 км² української землі, а від початку наступальних дій – 176 км².

Докладніше – в новині.

Місто Дніпро зазнало ворожої атаки вранці 28 вересня. Удар припав на офісну будівлю в середмісті. Opendatabot повідомив, що під ударом перебував їхній офіс. Серед їхніх співробітників жертв немає.

Загалом у цій офісній будівлі вбито трьох людей, поранені ще 12, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

47 людей рятувальники вивели з охопленої вогнем будівлі. Людей з верхніх поверхів евакуюють за допомогою автодрабини.

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У ніч на 28 вересня російська армія вдарила по Київському та Салтівському районах Харкова.

На світанку дрон атакував Шевченківський район. У Салтівському ворог влучив у багатоповерхівку. Станом на 10:57 було відомо про 35 постраждалих, із них щонайменше 10 – діти.

У ніч на 28 вересня, починаючи із 18:00 вчорашнього дня, російська армія запустила по Україні 165 ударних безпілотників типу Shahed (79 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово у Росії, ТОТ Донецької та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 07:00 протиповітряна оборона збила та подавила 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння уламків у семи місцях.

Станом на ранок атака тривала.

Більшість угруповання окупантів зараз становлять контрактники і ті, хто був мобілізований за призовом. Прихована мобілізація уже триває, а тепер, після виборів до Держдуми, масштаби набору живої сили ворога зростуть.

Почнеться примусове «пакування» непідготовленої живої сили. На суттєве збільшення кількості окупантів на фронті очікують уже з жовтня, повідомив в інтерв'ю The Telegraph командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді. «Близько 300 000 одиниць живої сили до кінця року. Жовтень, листопад, грудень. Це ті сили, котрі підйомні для Путіна до мобілізації, спорядження і направлення без підготовки на фронт. А це значить, що буде більше вбитих, буде більше роботи», – сказав він.

Збільшення кількості окупантів – це випробування, але підготовка Сил оборони триває, вони зустрінуть ворога належним чином. Мадяр зазначив, що збільшення кількості живої сили противника почалося уже в вересні. За першу половину вересня порівняно з серпнем чисельність знищених росіян зросла на 25%.

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