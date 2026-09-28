У застосунку “Дія” тимчасово недоступні паспорти та посвідчення водія

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У застосунку “Дія” через технічні роботи Державної міграційної служби тимчасово не відображається зараз низка документів та послуг.

Про це йдеться у телеграм-каналі “Дії”.

“Якщо найближчим часом плануєте користуватися документами, зокрема паспортами, посвідченнями водіїв, радимо взяти з собою їхні паперові або фізичні оригінали”, – зазначено у повідомленні.

Для підтвердження особи можна скористатися єДокументом у “Дії”.

Додається, що команда вже працює над тим, щоб якнайшвидше все завершити та повернути “Дію” до звичного режиму.