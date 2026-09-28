У застосунку “Дія” тимчасово недоступні паспорти та посвідчення водія

У застосунку “Дія” через технічні роботи Державної міграційної служби тимчасово не відображається зараз низка документів та послуг.
Про це йдеться у телеграм-каналі “Дії”.
“Якщо найближчим часом плануєте користуватися документами, зокрема паспортами, посвідченнями водіїв, радимо взяти з собою їхні паперові або фізичні оригінали”, – зазначено у повідомленні.
Для підтвердження особи можна скористатися єДокументом у “Дії”.
Додається, що команда вже працює над тим, щоб якнайшвидше все завершити та повернути “Дію” до звичного режиму.