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СБУ уразила чотири нафтобази у Краснодарському краї РФ

Це важливі елементи паливної інфраструктури, які забезпечують зберігання та постачання нафтопродуктів для армії ворога.

СБУ уразила чотири нафтобази у Краснодарському краї РФ
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

У ніч на 28 вересня Служба безпеки України завдала успішних ударів по чотирьох нафтобазах у Краснодарському краї РФ. 

Як зазначили у пресслужбі СБУ, це важливі елементи паливної інфраструктури, які забезпечують зберігання та постачання нафтопродуктів для армії ворога. 

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили нафтобази «Едельвейс-95» та «Дін-Юг-Ойл» у станиці Новотитарівській. Там зафіксовано два окремі осередки займання.

Також завдали удару по нафтобазі «Лукойл-Югнефтепродукт» у станиці Павлівській. На об’єкті є пожежа.

Ще одного успішного ураження зазнала нафтобаза «Ангелінська» у станиці Старонижестебліївській, де також триває пожежа.

«СБУ продовжує завдавати ударів по об’єктах у російському тилу, які працюють на війну проти України. Виведення з ладу нафтобаз ускладнює логістику пального для потреб російських військ. Ці удари також є відповіддю СБУ на терористичні атаки ворога по українських містах та цивільній інфраструктурі», – зазначили у СБУ. 

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