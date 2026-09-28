СБУ уразила чотири нафтобази у Краснодарському краї РФ

У ніч на 28 вересня Служба безпеки України завдала успішних ударів по чотирьох нафтобазах у Краснодарському краї РФ.
Як зазначили у пресслужбі СБУ, це важливі елементи паливної інфраструктури, які забезпечують зберігання та постачання нафтопродуктів для армії ворога.
Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили нафтобази «Едельвейс-95» та «Дін-Юг-Ойл» у станиці Новотитарівській. Там зафіксовано два окремі осередки займання.
Також завдали удару по нафтобазі «Лукойл-Югнефтепродукт» у станиці Павлівській. На об’єкті є пожежа.
Ще одного успішного ураження зазнала нафтобаза «Ангелінська» у станиці Старонижестебліївській, де також триває пожежа.
«СБУ продовжує завдавати ударів по об’єктах у російському тилу, які працюють на війну проти України. Виведення з ладу нафтобаз ускладнює логістику пального для потреб російських військ. Ці удари також є відповіддю СБУ на терористичні атаки ворога по українських містах та цивільній інфраструктурі», – зазначили у СБУ.
- Вчора, 27 вересня та в ніч на 28 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російської армії.