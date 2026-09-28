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Колишнього голову правління облгазу на Буковані судитимуть за підозрою у нарахуванні понад 11 млн грн премій

Підприємство забезпечує розподіл газу в Чернівецькій області. Раніше воно перебувало під контролем підсанкційного олігарха, нині ним управляє держава.

Колишнього голову правління облгазу на Буковані судитимуть за підозрою у нарахуванні понад 11 млн грн премій

До суду скеровано справу колишнього голови правління облгазу у Чернівецькій області про незаконне нарахування понад 11 млн грн премій.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

21 вересня до суду скерували справу щодо колишнього голови правління оператора газорозподільної мережі у заволодінні коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

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Підприємство забезпечує розподіл газу в Чернівецькій області. Раніше воно перебувало під контролем підсанкційного олігарха, нині підприємством управляє держава.

Встановлено, що у травні 2023 року тодішній голова правління видав необґрунтований наказ про преміювання керівного складу компанії.

Загальна сума виплат перевищила 11 млн грн. Майже 4 млн грн із цієї суми керівник нарахував собі.

Таким чином керівництво заволоділо коштами акціонерного товариства в особливо великих розмірах.

Необґрунтованість преміювання підтверджена висновком Державної аудиторської служби України, а сума шкоди – економічною експертизою.

  • У 2025 році прокурори Офісу Генерального прокурора вже скеровували до суду справу щодо незаконного преміювання в облгазі Івано-Франківської області. Тодішнього голову правління обвинувачують у безпідставному нарахуванні собі понад 1,2 млн грн.
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