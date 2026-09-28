НРК, оснащені двома гранатометами, атакували позиції росіян, а після цього детонували в їхніх укриттях

Під час наступальної операції «Вівальді» оператори підрозділу ударних НРК NC13 у складі Третього армійського корпусу модернізували наземних дронів-камікадзе та застосували нову тактику ураження. Відео застосування опублікували на Instagram-сторінці Третього армійського корпусу.

За словами військових, кожен НРК оснастили двома Bullspike — болгарськими одноразовими реактивними протитанковими гранатометами, створеними на основі радянських РПГ-22. Комплекси атакували російські позиції, а після цього детонували безпосередньо в укриттях противника.

У повідомленні зазначають, що росіяни сприймали атаку як дії цілої штурмової групи, хоча насправді їхні позиції «розбирали» роботи.

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У Третьому корпусі зазначають, що таким чином НРК одночасно виконують три задачі: завдають удару, чинять психологічний тиск на противника та зачищають позицію — і все це без ризику для піхоти.

Оператори керували комплексами дистанційно, перебуваючи в укритті за десятки кілометрів від лінії зіткнення. За даними підрозділу, подібну тактику за всю історію війни ще ніхто не застосовував.

Крім цього, у рамках наступальної операції «Вівальді» Третій армійський корпус першим серед військових підрозділів застосував наземні роботизовані комплекси для розмінування та підтримки штурмових дій. Як розповіли у Третьому корпусі, головною метою впровадження цих технологій є заміна піхоти роботами на найбільш небезпечних ділянках, щоб максимально зберегти життя українських військових.

Також у ході операції «Вівальді» Третій армійський корпус десантував НРК-камікадзе із важких дронів-бомберів «Грифон» більш ніж на 10 кілометрів углиб ворожого тилу. За словами командира NC13 із позивним «Макар», така тактика стала системною і її застосовують вже протягом чотирьох-п'яти місяців.

Нагадаємо, 15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький оголосив, що підрозділ на Донеччині проводить наступальну операцію під назвою «Вівальді». В межах першого сезону операції Третій армійський корпус ліквідував інфільтрацію ворога на площі 75 км², деокупував 10 км² українських територій та взяв у полон російських військових. Під час другого етапу наступу бійці Третього армійського корпусу звільнили населені пункти Шандриголове та Дерилове, а також встановили повний контроль над Дробишевим. Загалом на цьому етапі повернули під український контроль вже 125 км² української території.