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Російський дрон поцілив у енергооб'єкт на Дніпропетровщині

Загорілося обладнання, пожежу оперативно загасили. 

Російський дрон поцілив у енергооб'єкт на Дніпропетровщині
Ілюстративне фото
Фото: телеграм-канал Олександра Ганжі

У прифронтовому районі Дніпропетровської області росіяни атакували енергетичний об'єкт.

Про це повідомляє Група ДТЕК у Telegram.

"Сьогодні вночі FPV-дрон влучив в один з енергооб’єктів ДТЕК у прифронтовому районі. Загорілося обладнання, пожежу оперативно загасили", - йдеться у повідомленні.

Раніше кілька ударів дронів пошкодили адміністративну будівлю та службовий автомобіль на дільниці ДТЕК.

Також сьогодні росіяни атакували Синельникове на Дніпропетровщині. Загинула людина, троє поранених, зокрема - 15-річний хлопець, який у важкому стані в лікарні. 

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