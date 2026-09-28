Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У прифронтовому районі Дніпропетровської області росіяни атакували енергетичний об'єкт.

Про це повідомляє Група ДТЕК у Telegram.

"Сьогодні вночі FPV-дрон влучив в один з енергооб’єктів ДТЕК у прифронтовому районі. Загорілося обладнання, пожежу оперативно загасили", - йдеться у повідомленні.

Раніше кілька ударів дронів пошкодили адміністративну будівлю та службовий автомобіль на дільниці ДТЕК.

Також сьогодні росіяни атакували Синельникове на Дніпропетровщині. Загинула людина, троє поранених, зокрема - 15-річний хлопець, який у важкому стані в лікарні.