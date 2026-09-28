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Росія активізувала кампанію зі зриву евакуації цивільних українців із прифронтових територій

Представник московського МЗС заявив, що “Білий янгол” нібито “примусово вилучає дітей”, змінює їм документи та “втягує в кримінальні схеми” в Європі.

Росія активізувала кампанію зі зриву евакуації цивільних українців із прифронтових територій
Евакуація дітей з прифронтових територій
Фото: Національна поліція України

Російська пропаганда активізувала дезінформаційну кампанію, спрямовану на зрив евакуації цивільного населення України, насамперед дітей із прифронтових територій.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Зокрема, представник МЗС РФ Родіон Мірошник заявив, що спецпідрозділ Нацполіції України “Білий янгол” нібито “примусово вилучає дітей”, змінює їм документи та “втягує в кримінальні схеми” в Європі.

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“Такі абсурдні заяви є частиною системної інформаційної операції ворога. Окупанти прагнуть залякати батьків у зоні бойових дій, щоб вони відмовлялися від евакуації та залишалися під обстрілами”, – заявили у ЦПД.

Водночас подібною дезінформацією Кремль намагається відвернути увагу від власних воєнних злочинів – масової депортації та примусової русифікації українських дітей на ТОТ.

У Центрі підкреслюють, що подібні заяви російських дипломатів – це свідома спроба дискредитувати заходи з евакуації із прифронтових районів, які здійснює Україна. Росія прагне утримати цивільне населення в небезпеці, щоб використати цих людей як “живий щит”.

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