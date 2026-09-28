РФ вдарила по відділенні логістичної компанії у Синельниковому. Є загиблий та поранені

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Сьогодні, 28 вересня, російська армія атакувала Синельникове на Дніпропетровщині. Загинула людина. Троє поранених, зокрема 15-річний хлопець, який у важкому стані в лікарні.

Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, ворог атакував відділення логістичної компанії.

Спалахнула пожежа. Дістали поранень троє людей. Серед поранених – 15-річний хлопець. Він зараз у лікарні у важкому стані.

На місці удару триває пошуково-рятувальна операція. Вирувала масштабна пожежа. Надзвичайники її вже локалізували.