Deftech-стартап Zmiyar з рішенням у мінуванні узяв друге місце на IT Arena 2026

Український оборонний стартап Zmiyar здобув друге місце на IT Arena Startup Competition 2026 і отримав грошову винагороду в розмірі $20 000. Про це повідомили на Facebook-сторінці Lviv IT Cluster.

Компанія розробляє систему мережевого керування мінними полями, яка робить звичайні міни «розумними»: оператор може дистанційно активувати чи деактивувати заряди, відстежувати їхній стан у режимі реального часу та бачити розташування мін на цифровій карті.

Перше місце в конкурсі та найбільший приз — $30 000 — здобув енергетичний стартап Sirocco Energy. Третє місце і $10 000 дісталися Versi Bionics, розробнику біонічних протезів.

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Zmiyar — українська defense-tech компанія з Києва, заснована у 2023 році. Компанія виробляє військове обладнання для Сил оборони. Серед її розробок — електронні системи ініціації для бойових частин дронів і системи дистанційного керування мінними полями.

Lviv IT Cluster — українська технологічна бізнес-асоціація, яка об’єднує понад 300 компаній і стартапів та спільноту більш ніж зі 100 тисяч фахівців. Lviv IT Cluster також є організатором IT Arena — однієї з найбільших технологічних конференцій України. У її межах також проводять конкурс стартапів IT Arena Startup Competition. У 2026 році до участі відібрали 40 півфіналістів.

Окрему категорію defense tech на IT Arena започаткували у 2023 році спільно з Brave1. Втім, цьогоріч окремої defense-категорії не проводили: оборонні стартапи змагалися в загальному Startup Competition разом із проєктами з інших технологічних сфер. Загальний призовий фонд становив $65 тисяч.

Ось таким був список переможців окремої категорії минулі роки:

У 2023 році перше місце здобула компанія Himera з тактичними радіостанціями (Software-Defined Radio). Друге місце посів Zvook, який розробляє мікрофони й аудіотехнології. Третє місце отримала команда Falcons із комплексом пеленгації радіостанцій, засобів РЕБ та БПЛА.

У 2024 році перемогу здобув Oko Camera — український розробник тепловізійних модулів для БПЛА. Друге місце дісталося Vidar Systems, який працює в сфері акустичних технологій. Третє місце отримала Norda Dynamics — компанія, що розробляє програмне забезпечення для Defense Tech.

У 2025 році перше місце забрала Dwarf Engineering — платформа для B2B-інтеграцій між розробниками автономності дронів і заводами-виробниками, яка також створює власний модуль автономності Narsil. Друге місце здобула BabAI зі своєю ШІ-системою захисту від ворожих FPV-дронів. Третє місце дісталося Bravo Dynamics із mesh-системою зв'язку для наземних роботизованих комплексів Phantom 3.0.