Міноборони уточнило порядок виплат родинам зниклих безвісти після впізнання тіла

Виплати не можна припиняти лише після впізнання тіла. Для цього потрібен актовий запис про смерть або відповідне рішення суду.

Міноборони України зобов’язало військові частини продовжувати виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, зниклим безвісти, доки не настане визначена законом підстава для припинення виплат.

Про це ідеться у заяві відомства.

"Міністерство оборони України зобов'язало всі військові частини виплачувати грошове забезпечення військовослужбовців, зниклих безвісти, доти, доки не з'явиться визначена законом підстава для припинення виплат: рішення суду про визнання безвісно відсутнім або актовий запис про смерть", – зазначають у Міноборони.

Реклама

Відповідне окреме доручення № 4264/уд від 23 вересня 2026 року Міноборони довело до органів військового управління, військових частин, установ та організацій.

У Міноборони наголосили, що припиняти виплату грошового забезпечення лише на підставі документів про впізнання тіла або інших документів, які не передбачені законодавством, заборонено.

Грошове забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця виплачується щомісяця на підставі наказу командира військової частини, установи чи організації.

Виплати мають тривати до:

набрання законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім;

дати складання актового запису про смерть включно.

Граничним строком виплат є день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

У Міноборони пояснили, що впізнання тіла та офіційна державна реєстрація смерті є різними юридичними процедурами. Сам факт наявності документів про впізнання тіла не визначений законодавством як підстава для припинення виплати грошового забезпечення.

"У деяких військових частинах призупиняли виплати, щойно з'являлися документи про впізнання тіла. Законодавство не визначає такі документи як підставу для припинення виплат. Через це родини залишалися без виплат ще до того, як смерть чи статус військовослужбовця були офіційно встановлені. Доручення усуває цю неоднозначність і вимагає однаково застосовувати норми законодавства у всьому війську", – наголошує заступниця Міністра оборони України Любов Галан.

Документ видали відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та урядового порядку виплат полоненим, інтернованим і зниклим безвісти військовослужбовцям.

У Міноборони також повідомили, що планують внести зміни до наказу № 280. У ньому мають чітко визначити, що виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку зі смертю можливе лише на підставі актового запису про смерть.