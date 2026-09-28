Каллас: країни ЄС не змогли домовитися про нові поставки ракет для Patriot Україні

ЄС спрямує 1 млрд євро з Європейського фонду миру на підтримку України.

Міністри оборони країн-членів Євросоюзу не досягли нових домовленостей щодо постачання Україні ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС з питань оборони 28 вересня, пише Суспільне.

"Що стосується ракет-перехоплювачів, то, на жаль, сьогодні не було нових зобов'язань щодо їх надання", – каже Каллас.

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Вона нагадала, що раніше ЄС затвердив оборонні закупівлі на 28,3 млрд євро в межах 90-мільярдної позики для України. Серед іншого, ці кошти передбачають закупівлю ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які Сполучені Штати ще мають виготовити.

За словами Каллас, виробництво таких ракет потребує часу, тоді як Україна потребує їх уже зараз.

"Один із варіантів: держави-члени ЄС та партнери постачають ракети Києву зі своїх запасів в обмін на подальше поповнення, що фінансуватиметься з кредиту на підтримку України", – пояснила вона.

Каллас також повідомила, що міністри погодили розподіл 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру (EPF). Із цієї суми 1 млрд євро спрямують на підтримку України, а частину коштів – на навчання українських військових у межах місії EUMAM Ukraine.

"Я обговорюю з державами-членами ЄС, як поповнити Європейський фонд миру новими коштами, зокрема після завершення поточного циклу фонду. Протиповітряна оборона залишається ключовим пріоритетом для України", – заявила представниця ЄС.

2 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС отримав від України запит на фінансування протиповітряної оборони.

"Я можу підтвердити, що ми отримали новий запит на фінансування. Йдеться про кілька мільярдів євро, які мають піти на протиповітряну оборону України, зокрема на високотехнологічні системи Patriot PAC-3", – заявила вона після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Водночас висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас закликала країни-члени Євросоюзу передати Україні необхідні ракети-перехоплювачі, зокрема ті, термін зберігання яких невдовзі спливає.

Україна також має домовленості зі США щодо щомісячного постачання ракет-перехоплювачів для Patriot. Президент Зеленський наголошував на дефіциті таких ракет і зазначав, що для проходження зимового періоду Україні необхідно отримувати щонайменше близько 5% американського виробництва цих боєприпасів.