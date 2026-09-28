Каллас: країни ЄС не змогли домовитися про нові поставки ракет для Patriot Україні

Міністри оборони країн-членів Євросоюзу не досягли нових домовленостей щодо постачання Україні ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС з питань оборони 28 вересня, пише Суспільне.
"Що стосується ракет-перехоплювачів, то, на жаль, сьогодні не було нових зобов'язань щодо їх надання", – каже Каллас.
Вона нагадала, що раніше ЄС затвердив оборонні закупівлі на 28,3 млрд євро в межах 90-мільярдної позики для України. Серед іншого, ці кошти передбачають закупівлю ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які Сполучені Штати ще мають виготовити.
За словами Каллас, виробництво таких ракет потребує часу, тоді як Україна потребує їх уже зараз.
"Один із варіантів: держави-члени ЄС та партнери постачають ракети Києву зі своїх запасів в обмін на подальше поповнення, що фінансуватиметься з кредиту на підтримку України", – пояснила вона.
Каллас також повідомила, що міністри погодили розподіл 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру (EPF). Із цієї суми 1 млрд євро спрямують на підтримку України, а частину коштів – на навчання українських військових у межах місії EUMAM Ukraine.
"Я обговорюю з державами-членами ЄС, як поповнити Європейський фонд миру новими коштами, зокрема після завершення поточного циклу фонду. Протиповітряна оборона залишається ключовим пріоритетом для України", – заявила представниця ЄС.
- 2 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС отримав від України запит на фінансування протиповітряної оборони.
- "Я можу підтвердити, що ми отримали новий запит на фінансування. Йдеться про кілька мільярдів євро, які мають піти на протиповітряну оборону України, зокрема на високотехнологічні системи Patriot PAC-3", – заявила вона після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
- Водночас висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас закликала країни-члени Євросоюзу передати Україні необхідні ракети-перехоплювачі, зокрема ті, термін зберігання яких невдовзі спливає.
- Україна також має домовленості зі США щодо щомісячного постачання ракет-перехоплювачів для Patriot. Президент Зеленський наголошував на дефіциті таких ракет і зазначав, що для проходження зимового періоду Україні необхідно отримувати щонайменше близько 5% американського виробництва цих боєприпасів.
- 8 вересня Євросоюз погодився на виняток для України і виділяє на протиповітряну оборону нашої держави 3,5 млрд доларів.