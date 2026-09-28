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Каллас: країни ЄС не змогли домовитися про нові поставки ракет для Patriot Україні

ЄС спрямує 1 млрд євро з Європейського фонду миру на підтримку України.

Каллас: країни ЄС не змогли домовитися про нові поставки ракет для Patriot Україні
Фото: EPA/UPG

Міністри оборони країн-членів Євросоюзу не досягли нових домовленостей щодо постачання Україні ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС з питань оборони 28 вересня, пише Суспільне.

"Що стосується ракет-перехоплювачів, то, на жаль, сьогодні не було нових зобов'язань щодо їх надання", – каже Каллас.

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Вона нагадала, що раніше ЄС затвердив оборонні закупівлі на 28,3 млрд євро в межах 90-мільярдної позики для України. Серед іншого, ці кошти передбачають закупівлю ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які Сполучені Штати ще мають виготовити.

За словами Каллас, виробництво таких ракет потребує часу, тоді як Україна потребує їх уже зараз.

"Один із варіантів: держави-члени ЄС та партнери постачають ракети Києву зі своїх запасів в обмін на подальше поповнення, що фінансуватиметься з кредиту на підтримку України", – пояснила вона.

Каллас також повідомила, що міністри погодили розподіл 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру (EPF). Із цієї суми 1 млрд євро спрямують на підтримку України, а частину коштів – на навчання українських військових у межах місії EUMAM Ukraine.

"Я обговорюю з державами-членами ЄС, як поповнити Європейський фонд миру новими коштами, зокрема після завершення поточного циклу фонду. Протиповітряна оборона залишається ключовим пріоритетом для України", – заявила представниця ЄС.

  • 2 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС отримав від України запит на фінансування протиповітряної оборони.
  • "Я можу підтвердити, що ми отримали новий запит на фінансування. Йдеться про кілька мільярдів євро, які мають піти на протиповітряну оборону України, зокрема на високотехнологічні системи Patriot PAC-3", – заявила вона після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
  • Водночас висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас закликала країни-члени Євросоюзу передати Україні необхідні ракети-перехоплювачі, зокрема ті, термін зберігання яких невдовзі спливає.
  • Україна також має домовленості зі США щодо щомісячного постачання ракет-перехоплювачів для Patriot. Президент Зеленський наголошував на дефіциті таких ракет і зазначав, що для проходження зимового періоду Україні необхідно отримувати щонайменше близько 5% американського виробництва цих боєприпасів.
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