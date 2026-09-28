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ЄС запровадив санкції проти російських суддів і прокурора

Під санкції потрапили 10 російських посадовців, причетних до недопуску партії "Яблоко" до виборів та переслідування представників партії.

ЄС запровадив санкції проти російських суддів і прокурора
Фото: detector.media

Рада ЄС запровадила санкції проти десяти громадян РФ, яких пов’язує з репресіями проти демократичної опозиції та переслідуванням представників партії "Яблоко". 

Про це ідеться у заяві Ради Євросоюзу.

До санкційного списку увійшли троє суддів верховного суду РФ та посадовець генеральної прокуратури Росії, причетні до рішення про недопуск "Яблока" до виборів у Державну думу у вересні 2026 року. 

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Російська влада обґрунтовувала це рішення, зокрема, нібито порушеннями авторських прав, екстремізмом та іншими правопорушеннями.

У ЄС зазначили, що "Яблоко" було однією з останніх опозиційних політичних сил у Росії та єдиною партією, яка відкрито виступала проти війни РФ проти України. У Євросоюзі вважають, що недопуск кандидатів партії за федеральним списком додатково обмежив вибір російських виборців.

Окремо до списку внесли суддю, який виніс вирок заступнику голови партії "Яблоко" Леву Шлосбергу. Його засудили до 11 років і одного місяця ув'язнення за статтями про "дискредитацію" російської армії та поширення так званих "фейків" про війну проти України.

Під санкції також потрапив російський держпрокурор, який вимагав для Шлосберга такого покарання, а також судді, причетні до процесів проти інших представників партії Максима Круглова та Миколи Рибакова.

Обмеження передбачають заморожування активів внесених до списку осіб. Громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи або інші економічні ресурси.

Після нового рішення санкції ЄС у межах режиму, запровадженого через ситуацію з правами людини в Росії, поширюються загалом на 108 фізичних та сім юридичних осіб.

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