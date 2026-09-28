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Країни ЄС схвалили п’ять спільних оборонних проєктів, Україна залучена до чотирьох

У межах програми Єврокомісія виділила 325 млн євро на підтримку запуску та розгортання проєктів EDPCI. 

Країни ЄС схвалили п’ять спільних оборонних проєктів, Україна залучена до чотирьох
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія вітає рішення держав ЄС схвалити перші п’ять європейських оборонних проєктів, що становлять спільний інтерес (EDPCI).

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії

"Ці проєкти зміцнять оборонний потенціал Європи завдяки спільній розробці ключових військових систем. Після ухвалення сьогоднішнього рішення ці оборонні проєкти можуть перейти до етапу фінансування", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в межах програми з бюджетом 1,5 млрд євро Єврокомісія виділила 325 млн євро на підтримку запуску та розгортання проєктів EDPCI. 

Програма складається з п’ятьох пріоритетних напрямків:

  • безпілотні літальні апарати та системи протидії їм;
  • оборона на морі та на морському дні;
  • космічна галузь;
  • протиповітряна та протиракетна оборона;
  • зміцнення безпеки вздовж східного флангу ЄС.

EDPCI - це масштабні промислові проєкти, що створюють основу для співпраці держав-членів над великими оборонними ініціативами, які є занадто масштабними або складними для реалізації окремими країнами самостійно. Вони охоплюють увесь цикл створення військового потенціалу: від розробки до розгортання та експлуатації.

У середньому в кожному проєкті бере участь 18 держав-членів, Україна залучена до чотирьох проєктів.

  • 2 квітня Єврокомісія затвердила робочу програму на 1,5 млрд євро в межах European Defence Industry Programme (EDIP), спрямовану на посилення оборонної промисловості Європи та України, збільшення виробничих потужностей і розвиток інновацій.
  • Регламент щодо EDIP передбачає створення масштабних спільних промислових проєктів для країн ЄС, а також відкритих для участі Норвегії та України. Єврокомісія надаватиме їм фінансову підтримку та допомагатиме координувати виконання.
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