У межах програми Єврокомісія виділила 325 млн євро на підтримку запуску та розгортання проєктів EDPCI.

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Європейська комісія вітає рішення держав ЄС схвалити перші п’ять європейських оборонних проєктів, що становлять спільний інтерес (EDPCI).

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Ці проєкти зміцнять оборонний потенціал Європи завдяки спільній розробці ключових військових систем. Після ухвалення сьогоднішнього рішення ці оборонні проєкти можуть перейти до етапу фінансування", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в межах програми з бюджетом 1,5 млрд євро Єврокомісія виділила 325 млн євро на підтримку запуску та розгортання проєктів EDPCI.

Програма складається з п’ятьох пріоритетних напрямків:

безпілотні літальні апарати та системи протидії їм;

оборона на морі та на морському дні;

космічна галузь;

протиповітряна та протиракетна оборона;

зміцнення безпеки вздовж східного флангу ЄС.

EDPCI - це масштабні промислові проєкти, що створюють основу для співпраці держав-членів над великими оборонними ініціативами, які є занадто масштабними або складними для реалізації окремими країнами самостійно. Вони охоплюють увесь цикл створення військового потенціалу: від розробки до розгортання та експлуатації.

У середньому в кожному проєкті бере участь 18 держав-членів, Україна залучена до чотирьох проєктів.