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СБУ попереджає: росіяни створюють фейкові сторінки державних органів України і медіа

Департамент кібербезпеки СБУ вже виявив та заблокував понад 50 ресурсів, що за своїм зовнішнім виглядом копіювали брендинг Служби безпеки. 

СБУ попереджає: росіяни створюють фейкові сторінки державних органів України і медіа
Ілюстративне фото
Фото: ANSA

Служба безпеки зафіксувала значну активізацію російських спецслужб щодо створення інтернет-сайтів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси державних органів України, а також вітчизняних медіа. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За допомогою цих фейкових "джерел" ворог намагається проводити інформаційно-психологічні спецоперації та дезінформаційні кампанії, щоб розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині України та зашкодити її позиціям на міжнародній арені", - йдеться в повідомленні.

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Також росіяни використовують ці ресурси, щоб витягувати персональні дані українців. Вони часто зламують облікові записи користувачів, які підписуються на фейкові сторінки і крадуть їхні персональні дані. Згодом ворог використовує отриману інформацію для вербування та збору конфіденційних даних. Особливий інтерес для росіян становлять відомості про бойову та оперативну роботу Сил оборони. 

Наразі Департамент кібербезпеки СБУ виявив та заблокував понад 50 ресурсів, що за своїм зовнішнім виглядом і позиціонуванням копіювали брендинг Служби безпеки. 

У зв'язку з цим СБУ вкотре закликає громадян бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями та користуватися лише офіційними джерелами. 

Нагадаємо, в серпні у США викрили масштабну кібератаку китайських шпигунів на держустанови і військові об'єкти

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