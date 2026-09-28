Росіяни вдарили по житловому будинку в Одесі, є потерпілі

Армія РФ атакувала багатоповерховий житловий будинок в Одесі. Вже четверо людей поранені.

Про це повідомляє очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки РФ зруйновано квартиру на 12-му поверсі багатоповерхівки. Пошкоджено фасад, балкони та вікна будинку з 1 по 11 поверхи.

За інформацією ОВА, відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Одесі. Серед них 56-річний чоловік та 37-річна жінка, яких госпіталізували, а також двоє дівчат 17 та 18 років.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.