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Винищувачі НАТО шість разів за тиждень перехоплювали російські літаки над Балтією

Російські літаки летіли без транспондерів, планів польоту та в окремих випадках не виходили на зв’язок із диспетчерами.

Винищувачі НАТО шість разів за тиждень перехоплювали російські літаки над Балтією
Винищувачі F16 ВПС Румунії під час навчань НАТО Reinforce Air Police.
Фото: EPA/UPG

Винищувачі місії протиповітряної оборони НАТО у країнах Балтії минулого тижня шість разів перехоплювали російські військові літаки, які порушували правила польотів.

Про це повідомляє LRT із посиланням на Міноборони Литви.

За даними литовського оборонного відомства, у понеділок, 21 вересня, винищувачі НАТО вилетіли для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20. Він летів із вимкненим транспондером і без плану польоту, водночас підтримуючи радіозв’язок із Регіональним центром управління польотами.

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Того ж дня винищувачі Альянсу патрулювали повітряний простір біля латвійсько-білоруського кордону.

У вівторок, 22 вересня, винищувачі підіймалися в повітря для ідентифікації двох літаків Су-30. Вони прямували з вимкненими транспондерами, без планів польоту та не виходили на зв’язок із Регіональним центром управління польотами.

У четвер, 24 вересня, винищувачі НАТО перехопили одразу кілька російських літаків: три МіГ-31, пасажирський Ту-134, багатоцільовий винищувач Су-30СМ та три Су-30М2.

За даними Міноборони Литви, усі вони летіли без планів польоту та з вимкненими транспондерами. Радіозв’язок із диспетчерами підтримував лише Ту-134.

Того ж дня літаки НАТО ідентифікували Су-35, два Су-30М2 та російський розвідувальний Іл-20. Ці літаки також прямували з вимкненими транспондерами, без планів польоту та радіозв’язку з Регіональним центром управління польотами.

У суботу, 26 вересня, винищувачі НАТО вилітали для перехоплення бомбардувальника Су-24, який також летів із вимкненим транспондером, без плану польоту та не підтримував радіозв’язок.

Місія протиповітряної оборони НАТО в країнах Балтії здійснюється з авіабаз у Литві та Естонії. Її завданням є патрулювання повітряного простору країн Балтії та реагування на повітряні судна, які потребують ідентифікації.

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