Винищувачі НАТО шість разів за тиждень перехоплювали російські літаки над Балтією

Російські літаки летіли без транспондерів, планів польоту та в окремих випадках не виходили на зв’язок із диспетчерами.

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Винищувачі F16 ВПС Румунії під час навчань НАТО Reinforce Air Police.

Винищувачі місії протиповітряної оборони НАТО у країнах Балтії минулого тижня шість разів перехоплювали російські військові літаки, які порушували правила польотів.

Про це повідомляє LRT із посиланням на Міноборони Литви.

За даними литовського оборонного відомства, у понеділок, 21 вересня, винищувачі НАТО вилетіли для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20. Він летів із вимкненим транспондером і без плану польоту, водночас підтримуючи радіозв’язок із Регіональним центром управління польотами.

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Того ж дня винищувачі Альянсу патрулювали повітряний простір біля латвійсько-білоруського кордону.

У вівторок, 22 вересня, винищувачі підіймалися в повітря для ідентифікації двох літаків Су-30. Вони прямували з вимкненими транспондерами, без планів польоту та не виходили на зв’язок із Регіональним центром управління польотами.

У четвер, 24 вересня, винищувачі НАТО перехопили одразу кілька російських літаків: три МіГ-31, пасажирський Ту-134, багатоцільовий винищувач Су-30СМ та три Су-30М2.

За даними Міноборони Литви, усі вони летіли без планів польоту та з вимкненими транспондерами. Радіозв’язок із диспетчерами підтримував лише Ту-134.

Того ж дня літаки НАТО ідентифікували Су-35, два Су-30М2 та російський розвідувальний Іл-20. Ці літаки також прямували з вимкненими транспондерами, без планів польоту та радіозв’язку з Регіональним центром управління польотами.

У суботу, 26 вересня, винищувачі НАТО вилітали для перехоплення бомбардувальника Су-24, який також летів із вимкненим транспондером, без плану польоту та не підтримував радіозв’язок.

Місія протиповітряної оборони НАТО в країнах Балтії здійснюється з авіабаз у Литві та Естонії. Її завданням є патрулювання повітряного простору країн Балтії та реагування на повітряні судна, які потребують ідентифікації.