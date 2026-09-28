Reuters: Командувач НАТО закликав Європу публічно засудити російські диверсії

Алексус Гринкевич заявив, що така політика може підвищити ціну дестабілізаційних операцій для Москви та посилити стримування.

Головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич закликав європейські країни публічно називати Росію відповідальною за диверсії та інші дестабілізаційні дії, пише Reuters.

За словами Гринкевича, публічне встановлення відповідальності за такі операції має продемонструвати їхнім організаторам, що діяльність російських мереж відстежують, а також підвищити для них ціну таких дій.

"Публічне оприлюднення цього зв’язку дасть державам-організаторам зрозуміти, що ми розуміємо, що вони роблять, і це збільшує їхні витрати", – заявив командувач під час виступу перед депутатами Європарламенту.

Він також зазначив, що діяльність Росії в Європі спрямована, зокрема, на послаблення готовності союзників продовжувати підтримку України.

За останні місяці європейські країни повідомляли про диверсії, кібератаки, появу безпілотників та інші інциденти, які пов’язують із російською діяльністю. Європарламент також фіксував зростання занепокоєння через російські гібридні операції та порушення повітряного простору держав-членів.

Гринкевич окремо згадав операцію НАТО Eastern Sentry, започатковану для посилення оборони східного флангу Альянсу. За його словами, після її початку Росія стала обережніше використовувати безпілотники поблизу кордонів НАТО.