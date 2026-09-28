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В Естонії засудили до семи років в'язниці прокремлівського активіста

Його звинувачують в участі в дезінформаційних кампаніях, спрямованих проти Естонії, що відбувались в Росії.

В Естонії засудили до семи років в'язниці прокремлівського активіста

Суд в Естонії засудив прокремлівського активіста до семи років в'язниці.

Про це передає "Європейська правда".

Олега Бесєдіна визнали винним у діяльності, спрямованій проти незалежності та територіальної цілісності Естонії, а також у неодноразовому порушенні міжнародних санкцій.

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Після угоди з прокуратурою йому призначили 7 років позбавлення волі. 11 місяців, які він уже провів у в'язниці, будуть зараховані до цього терміну. Крім того, Естонія конфіскує майно Олега Бесєдіна на суму понад 77 тисяч євро. 

Йому також повернуть всю вилучену техніку та доступ до його акаунта на YouTube, звідки будуть видалені всі матеріали, опубліковані після 1 січня 2022 року.

За версією звинувачення, 52-річний Олег Бесєдін з травня 2022 року брав участь у дезінформаційних кампаніях, спрямованих проти Естонії, які проводилися в інтересах Росії та на її користь.

Його звинуватили в підтримці контактів із різними російськими організаціями та особами, причетними до операцій з впливу.

Бесєдіна створював та поширював наративи, спрямовані на виправдання війни Росії проти України, зокрема через канал на YouTube.

Чоловіка також звинуватили у поширенні російських телепрограм, щодо яких запроваджені санкції, та іншого контенту через телеканали та соціальні мережі в Естонії, які він контролював, а також у наданні цих матеріалів іншим каналам.

Олега Бесєдіна затримали 4 листопада 2025 року співробітники Поліції безпеки за підозрою в ненасильницькій діяльності, спрямованій проти Естонської Республіки, і порушенні міжнародних санкцій.

  • Влада Естонії анулювала посвідку на проживання й депортувала з країни громадянина Росії, щодо якого за роки проживання зафіксували понад 250 правопорушень. Також йому заборонили в'їзд до Естонії терміном на десять років,
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