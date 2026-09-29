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Наслідки обстрілів Одещини в ніч на 29 вересня

Вночі та зранку ворог атакував інфраструктуру Одещини. Знищені автомобілі та пошкоджені будівлі. Постраждали восьмеро людей.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Внаслідок обстрілів пошкоджене цивільне підприємство. Постраждали 6 людей.

Також пошкоджено обʼєкти портової інфраструктури, ліцей, притулок для тварин, приватний житловий будинок, легковий та вантажний транспорт. Ще двоє людей постраждало. Подекуди виникли пожежі.

На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.