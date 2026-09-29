Вранці росіяни атакували Київ: постраждала людина (доповнено)

У Голосіївському районі було влучання у 6-поверховий будинок.

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Вранці, 29 вересня, російські війська знову атакували Київ, постраждала 1 людина. Про це повідомили в ДСНС України.

Згодом про наслідки атаки від початку доби розповіла Київська міські військова адміністрація. Росіяни били по місту вночі дронами і ракетами, вранці – дронами.

«Внаслідок терористичних атак російської федерації на українську столицю пошкодження фіксувалися в 4 районах міста Києва», – йдеться у повідомленні.

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В Голосіївському районі через падіння уламків ворожих БпЛА пошкоджено 6-поверховий житловий будинок, сталося загоряння покрівлі, пожежу ліквідовано. Рятувальники розповіли, що 1 людина постраждала, ще 10 мешканців евакуювали.

В Оболонському районі уламки дрона впали на проїжджу частину, пошкоджено тролейбусну контактну мережу.

В Солом'янському районі пошкоджено легкові автомобілі в дворі житлового будинку. Зафіксовано падіння уламків, пошкодженно два приватних будинки. В одному з них відбулося загоряння, пожежу ліквідовано.

Внаслідок падіння БпЛА в Печерському районі пошкоджена офісна будівля, відбулося загоряння, пожежу ліквідовано.