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Росіяни вранці атакували Одесу. Поранені двоє людей

Ворог бив по інфраструктурі. 

Росіяни вранці атакували Одесу. Поранені двоє людей
Наслідки ударів по Одесі (ілюстративне фото)
Фото: Одеська ОВА

Російська армія вночі і вранці 29 вересня атакувала Одесу. За попередньою інформацією, поранені двоє людей.

На місці атаки працюють необхідні служби, повідомив начальник МВА Сергій Лисак. Він додав, що внаслідок атаки по інфраструктурі знищено три вантажівки, ще вісім пошкоджені.

Є ушкодження будівель. 

Тривають також роботи з ліквідації наслідків учорашнього удару по багатоповерхівці, внаслідок якої поранень зазнали шестеро людей. Госпіталізованими залишаються двоє. 

«Вибуховою хвилею зачепило скління сусідніх будинків та одного з навчальних закладів. Фахівці закривають отвори», – повідомив Лисак.  

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