Генштаб підтвердив ураження РЛС "Каста", ворожих пунктів управління БпЛА та складів

28 вересня та в ніч на 29 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів росіян, зокрема радіолокаційну станцію, пункти управління дронами та склади.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
У Мангуші Донецької області уражено РЛС 39Н6 «Каста».
У Кирносовому та Новоайдарі Луганської області уражено пункти управління БпЛА противника.
Також у Дружньому Луганської області, Новоєгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області уражено склади боєприпасів російських підрозділів.
У Комиш-Зорі Запорізької області уражено склад матеріально-технічних засобів противника.
- Напередодні, Зеленський підтвердив ураження по двох оборонних заводах в РФ та цілях у Чорному морі. Також били по обʼєктах, які росіяни використовують для дронового терору проти України.