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Генштаб підтвердив ураження РЛС "Каста", ворожих пунктів управління БпЛА та складів

Вони розташовані на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областей.

Генштаб підтвердив ураження РЛС "Каста", ворожих пунктів управління БпЛА та складів
Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

28 вересня та в ніч на 29 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів росіян, зокрема радіолокаційну станцію, пункти управління дронами та склади.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

У Мангуші Донецької області уражено РЛС 39Н6 «Каста».

У Кирносовому та Новоайдарі Луганської області уражено пункти управління БпЛА противника.

Також у Дружньому Луганської області, Новоєгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області уражено склади боєприпасів російських підрозділів.

У Комиш-Зорі Запорізької області уражено склад матеріально-технічних засобів противника.

  • Напередодні, Зеленський підтвердив ураження по двох оборонних заводах в РФ та цілях у Чорному морі. Також били по обʼєктах, які росіяни використовують для дронового терору проти України.
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