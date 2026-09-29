Генштаб підтвердив ураження РЛС "Каста", ворожих пунктів управління БпЛА та складів

Вони розташовані на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областей.

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28 вересня та в ніч на 29 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів росіян, зокрема радіолокаційну станцію, пункти управління дронами та склади.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

У Мангуші Донецької області уражено РЛС 39Н6 «Каста».

У Кирносовому та Новоайдарі Луганської області уражено пункти управління БпЛА противника.

Також у Дружньому Луганської області, Новоєгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області уражено склади боєприпасів російських підрозділів.

У Комиш-Зорі Запорізької області уражено склад матеріально-технічних засобів противника.