У центрі Рівного сталося аварійне знеструмлення

У центральній частині Рівного сталося аварійне знеструмлення.

Про це о 10:39 повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання в оселях мешканців міста. Причини зникнення світла голова ОВА не назвав.

Що відбувається в енергосистемі України?

Раніше цього ранку через російські атаки без електропостачання залишилися споживачі у п’яти областях України – Донецькій, Харківській, Сумській, Житомирській та Вінницькій. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас 29 вересня споживання електроенергії в Україні знижується. Станом на 09:30 воно було на 5% нижчим, ніж у цей час напередодні. В "Укренерго" пояснили це ясною погодою, яка сприяє роботі побутових сонячних електростанцій.