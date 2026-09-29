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У центрі Рівного сталося аварійне знеструмлення

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

У центрі Рівного сталося аварійне знеструмлення
Рівненська міськрада
Фото: Рівне вечірнє

У центральній частині Рівного сталося аварійне знеструмлення.

Про це о 10:39 повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання в оселях мешканців міста. Причини зникнення світла голова ОВА не назвав.

Що відбувається в енергосистемі України?

Раніше цього ранку через російські атаки без електропостачання залишилися споживачі у п’яти областях України – Донецькій, Харківській, Сумській, Житомирській та Вінницькій. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас 29 вересня споживання електроенергії в Україні знижується. Станом на 09:30 воно було на 5% нижчим, ніж у цей час напередодні. В "Укренерго" пояснили це ясною погодою, яка сприяє роботі побутових сонячних електростанцій.

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