Використання потужних електроприладів варто перенести на період з 10:00 до 16:00.

Вранці, 29 вересня, внаслідок російських атак є знеструмлення в п'яти областях. Зокрема, в Донецькій, Харківській, Сумській, Житомирській і Вінницькій.

Про це повідомили в "Укренерго"

Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Споживання електроенергії знижується. Сьогодні, 29 вересня, станом на 09:30, воно було на 5% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок. Причина змін — ясна погода в усіх регіонах України. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій.

В "Укренерго" закликали перенести використання потужних електроприладів на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій — з 10:00 до 16:00. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години — з 17:00 до 22:00.