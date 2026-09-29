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Внаслідок російських обстрілів є знеструмлення в п'яти областях

Використання потужних електроприладів варто перенести на період з 10:00 до 16:00.

Внаслідок російських обстрілів є знеструмлення в п'яти областях
Фото: "Укренерго"/Telegram

Вранці, 29 вересня, внаслідок російських атак є знеструмлення в п'яти областях. Зокрема, в Донецькій, Харківській, Сумській, Житомирській і Вінницькій. 

Про це повідомили в "Укренерго"

Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Споживання електроенергії знижується. Сьогодні, 29 вересня, станом на 09:30, воно було на 5% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок. Причина змін — ясна погода в усіх регіонах України. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій. 

В "Укренерго" закликали перенести використання потужних електроприладів на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій — з 10:00 до 16:00. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години — з 17:00 до 22:00.

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