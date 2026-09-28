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"Укренерго": У вівторок відключень світла не планують

Споживачів закликають перенести використання потужних приладів на першу половину дня.

"Укренерго": У вівторок відключень світла не планують
Фото: tvoemisto.tv

Завтра, 29 вересня, в Україні не планують відключень електроенергії, повідомляє "Укренерго".

Українців закликають перенести використання потужних приладів на період із 10:00 до 16:00. І споживати електроенергію раціонально.

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