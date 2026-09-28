"Укренерго": У вівторок відключень світла не планують

Українців закликають перенести використання потужних приладів на період із 10:00 до 16:00. І споживати електроенергію раціонально.

Завтра, 29 вересня, в Україні не планують відключень електроенергії, повідомляє "Укренерго".

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies