"Укренерго": У вівторок відключень світла не планують

Завтра, 29 вересня, в Україні не планують відключень електроенергії, повідомляє "Укренерго".
Українців закликають перенести використання потужних приладів на період із 10:00 до 16:00. І споживати електроенергію раціонально.
Споживачів закликають перенести використання потужних приладів на першу половину дня.
Завтра, 29 вересня, в Україні не планують відключень електроенергії, повідомляє "Укренерго".
Українців закликають перенести використання потужних приладів на період із 10:00 до 16:00. І споживати електроенергію раціонально.